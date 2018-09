Moeder van overleden Tijmen (13): 'Hij was een jongen die iedereen wilde helpen'

Over twee jaar gaat er een nieuwe wet in. Iedereen die achttien jaar of ouder is, wordt dan automatisch donor, behalve als ze zeggen dat niet te willen. Toch kan donor worden ook al eerder. Kinderen kunnen dit vanaf hun twaalfde aangeven via het donorregister. Als het kind 'ja' zegt, hebben de ouders het toch nog voor het zeggen tot het kind achttien is. Bij een 'nee' verandert niets meer aan de keuze.

Over praten

Het is belangrijk dat kinderen hier over nadenken, omdat er grote tekorten zijn aan organen, zegt Marion Siebelink, arts en onderzoeker bij de Nederlandse Transplantatie Stichting. 'Daarom is het heel belangrijk dat hier thuis over gesproken wordt. Als je hier met je kind over hebt gesproken helpt dat om uiteindelijk een beslissing te nemen.' Ze ziet dat dit ook troost oplevert als die pijnlijke keuze gemaakt moet worden, "omdat je dan weet wat je gewild had".

Dat erkennen de ouders van Tijmen, die nog maar een paar weken geleden na een botsing op het voetbalveld van MvR overleed. Ze wisten wat Tijmen gewild had, omdat ze daar een half jaar geleden over gepraat hadden. 'We hebben het er 's avonds bij het eten over gehad toen de nieuwe donorwet werd aangenomen', zegt vader Dion Steenbergen. 'Zijn broer zei toen dat hij het prima vond, en ook hij stond er voor open.'

Warm gevoel

'Het was een jongen die iedereen wilde helpen', zegt moeder Saskia van den Heuvel over Tijmen. 'Het was een jongen die goed wilde doen voor iedereen.'

Daarom geeft het haar een goed gevoel dat hij dit via zijn organen ook na zijn overlijden kon doen. 'Ik krijg er een heel warm gevoel van dat acht verschillende organen konden doorleven in andere mensen. Hij had een goed hart', zegt ze. 'En dat verdient het om verder te leven.'

