Chaos bij Doesburg: anderhalf uur in de file voor de brug

ELLECOM - Verkeer tussen De Steeg en Doesburg komt amper vooruit. Door werkzaamheden op de IJsselbrug kan verkeer op de brug bij Doesburg slechts over één rijstrook. Gedupeerde automobilisten spreken van een chaos.

Volgens de ANWB bedroeg de vertraging tussen De Steeg en Doesburg na 18.30 uur ruim anderhalf uur. Die nam vervolgens langzaam af.

Deze weggebruiker spuwt zijn gal op Twitter:

'Het is een verkeersinfarct'

Radiomaker Eric van den Berg van Omroep Gelderland zat in de chaos en koos uiteindelijk voor een sluiproute. 'We worden creatief en gaan over de vluchtstrook, maar dat mag dan weer niet van de politie. Het is een verkeersinfarct', zei hij in het avondradioprogramma van Frank van Dijk.

Luister hier naar het gesprek:

Van den Berg besloot daarna om om te rijden via Steenderen en Hengelo naar zijn huis in Zelhem. 'Ik hoop om half 8 thuis te zijn.'

De wegwerkzaamheden duren volgens de website Bereikbaar Gelderland nog tot en met vrijdag 28 september 18.00 uur, dus houd de komende dagen rekening met vertraging en volg de omleidingsborden.