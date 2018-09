Bejaarden krijgen hangplek

De gesprekken tussen de ouderen gaan vaak over politiek vertelt Arie. Van lokaal tot aan de wereldpolitiek. Nu wordt er veel gesproken over de nieuwe vorm van afvalinzameling in de gemeente. Ouderen moeten vanaf volgend jaar naar ondergrondse containers gaan lopen. Maar ook over de inrichting van de parkeerplaats bij het winkelcentrum in Dodewaard gaat het gesprek. Er is maar één uitrit waar iedereen elkaar tegenkomt, zeggen de ouderen.

Jongeren ontmoetingsplekken niet meer populair

De Jongeren Ontmoetingsplekken in het dorp worden niet echt meer gebruikt. De jongeren zitten vooral binnen en gamen vertellen de bejaarden. En op die plekken zitten juist wel dakjes. Nu hebben wij dat eindelijk ook.

Het is wel een mannen ding

Er zitten wel vooral mannen bij de BOP. Er komen wel dames langs, en die maken dan een praatje. Vervolgens lopen ze weer door. Ook schoolkinderen stoppen nog wel een bij de ouderen voor een praatje. En dat kan dus nu voortaan ook als het regent.