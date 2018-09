Medewerkers Radboudumc leren reanimeren

NIJMEGEN - Het Radboudumc in Nijmegen houdt vandaag op Wereld Hartdag een ludieke actie. 120 medewerkers die geen zorgverlener zijn krijgen een gratis reanimatiecursus.

Ongeveer driehonderd keer per week worden in Nederland mensen buiten ziekenhuizen getroffen door een acute hartstilstand. Bij een hartstilstand zijn de eerste zes minuten cruciaal; hoe sneller de reanimatie, hoe meer kans slachtoffers hebben op minimale blijvende schade.

Aangezien lang niet altijd ziekenwagens in de buurt zijn, is de inzet van burgerhulpverleners van belang, zegt het academische ziekenhuis in Nijmegen.

Niet overal genoeg mensen die kunnen reanimeren

Een woordvoerster meldt: 'Om die hulp overal tijdig te kunnen bieden, is een dekkingsgraad van 1 procent nodig. Dit betekent dat er per regio 1 procent van de burgers geregistreerd staat in de app HartslagNu.' Dit percentage wordt nog niet overal in Gelderland gehaald. Reden voor het Radboudumc om actie te ondernemen.

In het Nijmeegse ziekenhuis hangen zo'n dertig AED's, waaronder een in het restaurant.

In Nederland zegt driekwart van de mensen niet goed genoeg te weten hoe je zo’n AED moet gebruiken. 'Dit geluid hoorden we ook van verschillende medewerkers in het restaurant. Het Radboudumc heeft daarnaast veel vrijwilligers die betrokken zijn bij patiëntcontacten. Alle reden om op Wereld Hartdag restaurantmedewerkers, vrijwilligers en ons personeel op de meldkamers en bij de receptie een reanimatiecursus aan te bieden', aldus de woordvoerster.

Wereld Hartdag in het Radboudumc

Op deze vrijdag staat het ziekenhuis stil bij Wereld Hartdag. In het restaurant worden speciale menu’s aangeboden, zijn er kraampjes over gezonde voeding en staat er een sportweegschaal die spiermassa en BMI (body mass index) meet. De BMI geeft aan of iemand te zwaar of te licht is en die waarde wordt berekend op basis van lengte en gewicht.

Verder kunnen patiënten én bezoekers in de centrale hal hun bloeddruk en cholesterol laten meten.