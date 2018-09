Bijna 200.000 Gelderlanders eenzaam: zo gaat de provincie de strijd aan

ARNHEM - Bijna 200.000 Gelderlanders voelen zich sterk eenzaam. In dat kader start donderdag de Week tegen Eenzaamheid. Om aandacht te vragen voor het probleem, maar ook om er wat aan te doen. Zo bundelen zorginstellingen, vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en welzijnswerkers de krachten en zetten ze zich in voor die alsmaar groeiende groep. Zo staan er in onze provincie komende week tal van activiteiten in de spotlights.

Omdat eenzaamheid een verborgen probleem is en mensen er vaak niet actief voor uitkomen dat ze eenzaam zijn, kiezen meerdere gemeenten in Gelderland voor een andere aanpak. Zo gaan ze het probleem in Elburg te lijf met de 'week van de verbinding'. Stichting WIEL organiseert die week en heeft bewust voor een andere naam gekozen. 'Om iets aan een probleem te doen, moet je het eerst herkennen. Dat is een belangrijk onderdeel, maar blijft wel altijd lastig', zegt Marjon van Rooij van de stichting. Een van de manieren waarop verbinding wordt gezocht is een kaartenactie, waarbij 8.500 huishoudens een set ansichtkaarten in de bus kreeg om buren te kunnen uitnodigen om deel te nemen aan een maaltijd in de buurt.

'Niet de nadruk op het woord eenzaamheid'

Ook in Nijkerk hebben ze een andere naam aan de week gehangen. 'Bij ons heet het de 'week van de aandacht', zegt een woordvoerder van Sigma Nijkerk. 'We willen juist niet de nadruk leggen op het woord eenzaamheid. We organiseren hier het hele jaar door activiteiten waar iedereen deze week gratis bij kan aansluiten. Zo houden we het laagdrempelig', voegt ze toe.

Hoewel er in deze week veel activiteiten plaatsvinden benadrukken ze bij Welzijnsstichting Mikado in Duiven dat het vooral belangrijk dat er niet alleen in deze periode veel aandacht is voor het probleem. 'Je ziet dat er in deze week en zo rond kerst altijd veel aandacht is, maar denk eens aan de vakantieperiodes bijvoorbeeld, juist dan moeten we die groep aandacht geven', geven ze aan. Los daarvan is het volgens de stichting ook goed om te weten dat de groep eenzame mensen niet alleen uit ouderen bestaan. 'Maar het is vaak ook iemand met een depressie, of iemand met een verstandelijke handicap, of iemand met een taalachterstand. Daar moeten we ons ook op focussen.'

Op de site van de Week tegen Eenzaamheid is een kaartje te vinden om te kijken wat er bij jou in de buurt georganiseerd wordt.