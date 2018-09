Rico Verhoeven brengt scholen in beweging

DOETINCHEM - Kinderen op verschillende basisscholen in Doetinchem hebben woensdag tijdens de 10@10 Challenge bewogen in de klas. Speciaal voor deze dag had bokser Rico Verhoeven een 10-minuten workout opgenomen, die ook op basisschool OBS de Mozaïek werd uitgevoerd.

Kinderen zouden meer moeten bewegen, was onlangs het dwingende advies aan minister Slob van Onderwijs. verschillende adviesraden kwamen tot die conclusie.

Tijdens de Nationale Sportweek is het alvast de bedoeling om kinderen meer in beweging te laten komen.

Kijk hier een item over de 10@10 Challenge:

Ook op de Mozaïek zijn ze fanatiek bezig om bewegen in de klas te stimuleren. 'Dat is leuk om te zien', zegt leerkracht Melanie Bos. Met haar kinderen van groep drie is zij veel bezig met bewegen tijdens de lessen en tussen de lessen door.

'Ik word er blij van als ik andere collega’s op het schoolplein met stoepkrijt bezig zie. De collega’s moeten het nut ervan inzien dat het een mooi effect heeft voor de kinderen.'

Bos merkt dat kinderen veel plezier beleven aan het bewegen tijdens de lessen. 'Ze vragen er zelfs om: juf gaan we naar buiten? Of: starten we de les buiten? Die afwisseling vind ik heel mooi om te zien.'

'Te weinig buiten'

Dat kinderen meer bewegen is hard nodig, beaamt ook Sander Palm van de Sportservice in Doetinchem: 'Kinderen halen de norm gezond bewegen niet. Naast de twee keer in de week die ze voetballen, zien we dat ze te weinig buitenspelen.'

Sportservice Doetinchem verzorgt de sportactiviteiten op de school en probeert kinderen zoveel mogelijk te stimuleren om te sporten. 'Met dit soort acties in het kader van de Nationale Sportweek proberen we kinderen meer in beweging te krijgen en te laten zien hoe eenvoudig het is om meer te bewegen.'