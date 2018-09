Marathonkampioen Mutai naar 's-Heerenberg

'S-HEERENBERG - Geoffrey Mutai, een Keniaanse marathonloper, komt naar de Montferland Run. Dat maakt de organisatie bekend.

Mutai won in het verleden de marathons van Berlijn, Boston en New York. De Montferland Run is een wedstrijd van 15 kilometer. Ook de Europees kampioen op de marathon, Koen Naert, is van de partij.