Mogelijk toch weer megakippenfarm in Groesbeek door besluiteloze gemeenteraad

GROESBEEK - De kans is groot dat er toch kippen terugkeren in de leegstaande stallen in Groesbeek. De gemeenteraad berg en Dal praat donderdagavond opnieuw over alternatieven voor de leegstaande stallen, maar op de achtergrond worden al andere plannen gemaakt.

Marcel Schiphorst, die namens eigenaar Kees Koolen het woord doet, omschrijft de samenwerking met de gemeenteraad als 'trekken aan een dood paard.' Intussen is Koolen volop bezig om weer kippen te gaan houden in de leegstaande stallen. Gedoogd, afgeschaft Kippen en Groesbeek zijn geen gelukkige combinatie. Jarenlang heeft het dorp enorme stankoverlast gehad van de bijna 300.000 kippen die voormalig pluimveebedrijf Van Deurzen daar hield. Het was weliswaar illegaal, maar de gemeente gedoogde die situatie jarenlang. Totdat de Raad van State in 2008 definitief besliste dat het afgelopen moest zijn. Van Deurzen ging failliet en miljonair Kees Koolen nam op een veiling de stallen over. Op verzoek van de provincie en de gemeente kwam hij met een plan om er een melkverwerkende fabriek van te maken, zodat de buurt verlost zou zijn van stankoverlast. Bezwaren, plan van tafel Maar de gemeenteraad weigerde eind 2017 akkoord te gaan met het plan, voornamelijk omdat ze vindt dat een fabriek niet in het buitengebied thuishoort en uit angst voor al het vrachtverkeer dat bij zo'n fabriek komt kijken. Afgelopen voorjaar werden andere alternatieven besproken, zoals een centrum om lokaal verbouwd voedsel te verkopen of een woningproject. Maar aan die alternatieven kleefden ook allerlei bezwaren. De raad tilde de beslissing over de zomer heen. Daarop reageerde Marcel Schiphorst met zijn uitspraak 'trekken aan een dood paard' en liet hij weten dat het bedrijf van Kees Koolen ondertussen de voorbereidingen doorzet om dan maar weer kippen te gaan houden in de stallen, iets waar ze wettelijk het recht toe hebben. 'Volstrekt belachelijk!' Nu gaat de gemeenteraad dus weer vergaderen over de plannen. Coalitiepartij CDA wil daarbij ook de mogelijkheid van een melkverwerkende fabriek nog eens onderzoeken. Maar Mechteld ten Doesschate van oppositiepartij VVD vindt dat de raad zich al duidelijk heeft uitgesproken tegen die melkfabriek. 'Ik vind het volstrekt belachelijk. Dit is nou echt het tegengestelde van democratie. Men wil zijn eigen doel nastreven en houdt geen rekening met de meerderheid van de raad.' Volgens Rob Verheijen ligt de zaak toch anders nu er inmiddels een nieuwe gemeenteraad zit. 'Zo gedraag je je niet' Of het allemaal nog veel uitmaakt valt te bezien, aangezien Koolen dus al zijn eigen plan trekt na het getreuzel van de gemeente. Mechteld ten Doesschate: 'Ik vind het heel erg. Zo gedraag je je niet als een volwassen gemeente.' Rob Verheijen vindt 'spijt' een te groot woord. Het democratisch proces moet zijn vervolg hebben, vindt hij. Donderdagavond wordt besloten wat er nu gaat gebeuren. Verheijen: 'Dan weet mijnheer Koolen waar hij aan toe is, maar weet ook de bevolking hier in de gemeente Berg en Dal en vooral in Groesbeek wat er hier komt.' Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52