Rondleiding: Nijmeegs verzet in oorlogstijd

NIJMEGEN - .

Datum: Zaterdag 20 oktober 2018

Tijd: 11.00 uur

Locatie: Ingang Huis van de Nijmeegse Geschiedenis (Mariënburg 26)

Historicus Martijn Vermeulen (Stadswandeling Nijmegen) vertelt in de binnenstad over het verzet in de oorlogsjaren in Nijmegen. Op basis van actueel archief- en literatuuronderzoek richt de wandeling zich met name op burgers die actief in opstand kwamen tegen de bezetter. Er is aandacht voor het verzetswerk van de student Anton Fredericks en zijn bijzondere afscheidsbrief aan een vriendin. De aanslag op korpscommandant Van Dijk wordt op locatie gereconstrueerd. Sprekend bronnenmateriaal waaronder niet eerder gepubliceerd kaartmateriaal van het verzet en persoonlijke documenten komen uitgebreid aan bod. Deze rondleiding vertelt het verhaal van een aantal moedige Nederlanders die zich niet neerlegden bij ‘de nieuwe situatie’ en kozen voor het leveren van strijd tegen de bezetter. Zij legden hun leven in de waagschaal en dikwijls vielen zij voor hun vaderland.

Meer informatie: www.stadswandelingnijmegen.nl