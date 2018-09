Openstelling Valkhofbunker

NIJMEGEN - .

Datum: zaterdag 20 en zondag 21 oktober 2018 & zaterdag 27 en zondag 28 oktober 2018

Tijd: tussen 11.00 en 17.00 uur

Locatie: Valkhofpark Nijmegen

De Valkhofbunker is de enige mitrailleursbunker die nog is overgebleven van de drie bunkers die de Duitse bezetter in 1943 op het Valkhof heeft gebouwd. De bunkers moesten de Waalbrug en omgeving verdedigen tegen de opmars van de geallieerden. In de bunker kun je lezen, horen en ervaren wat Duitsers, geallieerden en het verzet doormaakten tijdens de bevrijding van Nijmegen, die zich voor een deel rondom de bunker afspeelde.

De Valkhofbunker is elke oneven week op zaterdag en zondag tussen 11.00 en 17.00 uur geopend voor publiek. Op 27 en 28 oktober is de laatste openstelling van de bunker voordat de winterstop begint.