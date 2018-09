Wat is er aan de hand met parkeergarage station? CDA Wijchen stelt vragen

Scheuren in betonplaten, een toplaag die loslaat en een situatie die verder verslechtert. Wat is er aan de hand met de parkeergarage op het station van Wijchen?

De parkeergarage op het station werd in januari geopend. Een drielaags parkeergarage met 220 ruime parkeerplaatsen zou een aanwinst voor de stationsomgeving en het centrum van Wijchen zij.

Losse platen

Maar de toplaag van het bovendek is los gaan zitten er zitten grote scheuren in de betonplaten. Het CDA Wijchen stelt daarom raadvragen.

CDA-fractievoorzitter Björn Derksen: 'Je hoeft geen expert te zijn om te zien dat dit niet normaal is voor een parkeergarage die pas enkele maanden geleden is geopend. Wij hebben hier in februari al vragen over gesteld aan wethouder Engels en toen werd het afgedaan als blaasjes in de coating, die in het voorjaar hersteld zouden zijn.'

Alleen maar erger

Volgens Derksen is het helemaal niet hersteld, maar is het probleem juist erger geworden. En het zijn volgens hem geen 'blaasjes' in de coating meer.

Daarom worden donderdag vragen gesteld over de scheuren en de loszittende platen. Derksen: 'We maken ons zorgen. Ook gezien de recente berichtgeving over andere parkeergarages in het land waar constructieve problemen mee zijn.'