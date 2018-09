Deel dit artikel:













Leidingbreuk in straat Apeldoorn Foto: Pixabay

APELDOORN - Bewoners van de Schotweg in Apeldoorn hebben te kampen met een leidingbreuk in de straat. Waterbedrijf Vitens meldt dat de reparatiewerkzaamheden in volle gang zijn.

Door de leidingbreuk is er in de Schotweg sprake van minder of geen waterdruk. De problemen ontstonden woensdagochtend rond 10.00 uur. Waterbedrijf Vitens verwacht dat om 17.00 uur de lekkage verholpen is. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52