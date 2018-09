Doetinchem pakt Kruisberg en Gaanderen aan

GAANDEREN - Doetinchem wil in de komende periode Gaanderen en het gebied tussen de Kruisberg en het huidige Slingeland Ziekenhuis aanpakken. Volgend jaar moet een eerste gebiedsvisie zijn opgesteld.

'Voor bewoners is het van belang dat er in hun leefomgeving die voorzieningen zijn die passen bij wat in wijk of dorp gewenst is', staat in de begroting van de gemeente Doetinchem.

'Daarbij bekijken we op de schaal van de leefomgeving de behoefte aan bijvoorbeeld groen, recreatie, sport, zorg, winkels en cultuur. Ook het vraagstuk van leegstaand maatschappelijk vastgoed wordt daarin meegenomen.'

Experimenteren

De gemeente wil in 2019 experimenteren met een eerste gebiedsvisie. Deze wordt opgesteld voor Gaanderen en voor het gebied tussen de Kruisberg, het Slingeland en het Rietveld in Doetinchem.

In de begroting staat: 'Daar waar bewoners of ondernemers zelf initiatieven ontplooien, sluiten we aan of faciliteren we.'