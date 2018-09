Raadsleden op toer door coulisselandschap

DOETINCHEM - De Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) en Natuurmonumenten nemen op 12 oktober tien Achterhoekse raadsleden mee op toer. De organisatie wil de deelnemers met eigen ogen laten zien hoe het coulisselandschap in de regio achteruitgaat.

'We zien dat houtwallen, heggen, kruidenrijke bermen en greppels sluipenderwijs verdwijnen', aldus Petra Souwerbren, directeur van de GNMF.

Groot belang

Zij legt uit: 'Uit recent onderzoek blijkt dat de aanwezigheid hiervan juist een groot positief effect heeft op de biodiversiteit. Het behoud daarvan is dus van groot belang.'

De organisatie is voornemens om tijdens de excursie de raadsleden in te lichten over maatregelen die zij kunnen nemen om het coulisselandschap te behouden.

'Niet concreet'

De rondrit is een vervolg op een eerdere petitie die werd aangeboden aan Achterhoekse gemeenten. 'Gelukkig zien we al resultaten en hebben verschillende gemeenten maatregelen opgenomen in het bestuursakkoord', laat Udo Hassefras van Natuurmonumenten weten. 'In de meeste gemeenten is het landschapsbeleid echter nog niet heel concreet uitgewerkt.'