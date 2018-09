Opmerkelijk: Rolls-Royce (€198.000) wordt verkocht via Facebook

'Wij hebben in het verleden wel andere auto's gehad, maar geen Rolls-Royce. Dit is de eerste keer dat we zo'n auto hebben', laat een medewerker van het bedrijf weten.

Het bedrijf uit Groenlo handelt in hijskranen en hoogwerkers en zo nu en dan in auto's. 'Een persoon waarmee wij zaken doen wilde de auto graag kwijt en wij hebben hem overgekocht.'

Pfeifer Heavy Machinery

Afwachten op 'echte' reactie

'Reacties op de auto's krijgen we altijd, maar het is nog wachten op de eerste echte reactie. Het is natuurlijk wel een kleine doelgroep die we aanspreken', vertelt de medewerker.