Wat moet je gezien of gedaan hebben als je Gelderlander bent?

Tijdens een vakantie naar bijvoorbeeld Barcelona of Parijs bezoekt menigeen de toeristische trekpleisters, zoals de Sagrada Familia of de Eiffeltoren. Terwijl in eigen dorp of stad nog niet eens de kerktoren is beklommen. Herkenbaar?

Populairste toeristische trekpleisters

Dit zijn de populairste bezienswaardigheden in Gelderland, op een rij gezet door Stichting Gelderland Toerisme.

Foto: Nationaal Park Hoge Veluwe

Regio Activiteit Bezoekersaantallen 2017 Arnhem / Rijk van Nijmegen Burgers’ Zoo 1.157.868 Veluwe Nationale Park De Hoge Veluwe (met Kröller Müller) 570.406 Rivierenland De Tuinen van Appeltern 85.000 Achterhoek Musea algemeen, waaronder Museum MORE in Ruurlo en Gorssel 605.000 (totaal museumbezoek Achterhoek)

Op zoek naar de onontdekte pareltjes

Grote kans dat u deze populaire bezienswaardigheden al heeft bezocht. Daarom is Omroep Gelderland op zoek naar de minder voor de hand liggende toeristische trekpleisters.

Welke dingen moet iemand hebben gezien of gedaan hebben bij een bezoek aan Gelderland?

Wat zijn die onontdekte pareltjes?

Laat hieronder de toeristische tip achter. Graag met een foto of video erbij. Deze informatie komt dan op onderstaande kaart, zodat we het allemaal mooi verzameld hebben (uw e-mailadres maken we uiteraard niet openbaar).

