LIVEBLOG: Wordt Wilco Kelderman wereldkampioen tijdrijden? Kelderman vorig jaar op het WK tijdrijden in het Noorse Bergen.

INNSBRUCK - Wilco Kelderman uit Barneveld is de enige Gelderse wielrenner die vandaag in Innsbruck in Oostenrijk een gooi doet naar de wereldtitel tijdrijden. De 27-jarige specialist op dit onderdeel van Team Sunweb is de eerste van totaal 61 renners die van start gaan. Volgt hij zijn ploeggenoot Tom Dumoulin op als wereldkampioen? Mis niets in dit liveblog.

14.05 Gisteren gaf Annemiek van Vleuten uit Wageningen bij de vrouwen het goede voorbeeld. Maar ze won en dat voor de tweede keer op rij. Bekijk het gesprek na afloop. 14.00 Zo ziet het parcours eruit. Illustratie: Wielerflits.nl 13.55 Weten wie wanneer van start gaat? 13.52 In de aanloop naar de rit spraken we Kelderman. 13.45 We openen het liveblog. Kelderman begint om 14.10 uur aan zijn tijdrit in en om Innsbruck. Hem wacht een parcours van ruim 52 kilometer met een pittige klim na ongeveer 30 kilometer. Deze 'bult' heeft een maximaal stijgingspercentage van 14 procent.