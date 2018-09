LIVEBLOG: Wilco Kelderman Gelderse troef op WK tijdrijden

15.37 De topfavoriet maakt zich klaar, Tom Dumoulin. Hij vertrekt over drie minuten.

15.27 Hier staat hij nog derde in het tussenklassement, Wilco Kelderman. Maar Madsen zal even later veel sneller zijn.

15.23 Hoe het parcours eruitziet? Dat zie je hieronder.

15.19 Kelderman is binnen. Hij doet over de 52,5 kilometer 1 uur, 7 minuten en 23 seconden. Gezien de tussentijden zal dat niet genoeg zijn voor een topklassering.

15.00 Een Deen van 33 jaar, Martin Toft Madsen, deelt een dreun uit bij het eerste meetpunt. Hij is ruim 35 seconden sneller dan Kelderman.

14.55 Ook de Amerikaan Rosskopf is sneller dan Kelderman bij het eerste meetpunt: 17,5 seconden. Het lijkt niet goed te gaan met de Barnevelder.

14.50 Bij het meetpunt van 16,6 kilometer blijkt Jan Barta uit Tsjechië 5 seconden voor te liggen op Kelderman uit Barneveld. En ook Van Emden is vertrokken. In de aanloop naar zijn race klaagde hij over gebrek aan vorm.

14.40 Behalve Kelderman komen er nog twee Nederlanders in actie bij de race tegen de klok: Jos van Emden start om 14.50 uur en de wereldkampioen van vorig jaar, Tom Dumoulin, vertrekt om 15.40 uur.

14.30 Hij zit doodstil op de fiets, zoals het hoort bij tijdrijders.

14.10 Wilco Kelderman is vertrokken voor zijn tijdrit van 52,5 kilometer.

14.08 Van Vleuten heeft vandaag uit gefietst. Ze heeft zware benen.

14.05 Gisteren gaf Annemiek van Vleuten uit Wageningen bij de vrouwen het goede voorbeeld. Maar ze won en dat voor de tweede keer op rij. Bekijk het gesprek dat Aschwin Kruders met haar na afloop had. Bij de NOS zei Van Vleuten zojuist dat ze in de regenboogtrui heeft geslapen.

14.00 Zo ziet het parcours eruit.

13.52 In de aanloop naar de rit spraken we Kelderman. Het interview is van Aschwin Kruders.

13.45 We openen het liveblog. Kelderman begint om 14.10 uur aan zijn tijdrit in en om Innsbruck. Hem wacht een parcours van ruim 52 kilometer met een pittige klim na ongeveer 30 kilometer. Deze 'bult' heeft een maximaal stijgingspercentage van 14 procent.