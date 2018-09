Inbrekers op heterdaad betrapt

ANDELST - De politie heeft dinsdagnacht twee mannen aangehouden op verdenking van inbraak. Dat gebeurde nadat een getuige een verdachte situatie had gezien op industrieterrein de Schalm.

Even na 1.00 uur kreeg de politie een melding dat twee mannen zich verdacht gedroegen op het industrieterrein. Op een afgesloten bedrijventerrein kregen de agenten al snel een man in het vizier. Die ging ervandoor toen hij de agenten in de gaten kreeg.

Extra eenheden met politiehonden werden opgeroepen om te assisteren. De honden vonden al snel een spoor waardoor beide verdachten konden worden ingerekend. Ook werden er twee tassen met inbrekersgereedschap gevonden.

De verdachten, een 42-jarige man uit Amsterdam en een 28-jarige man uit Leiden, zitten vast voor verhoor.