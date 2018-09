Kabouters wonen weer in het kabouterbos

Weer was het kabouterbos in Voorthuizen van Roelof Jonkman vernield. Maar Jonkman gaf niet op. Het bos moest en zou in oude luister worden hersteld.

En dat gebeurde vandaag.

Door een inzamelingsactie stroomden de kabouters binnen en leerlingen van de plaatselijke Wheemschool zetten ze neer.

Foto: Omroep Gelderland

Foto: Omroep Gelderland

Om problemen in de toekomst te voorkomen worden door Jonkman en andere mensen die zijn kabouterbos een warm hart toedragen afspraken met de politie gemaakt.

