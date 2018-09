Bronckhorst past woonbeleid aan

ZELHEM - De gemeente Bronckhorst gaat samen met partijen en woningzoekenden werken aan een nieuw woonbeleid. Beleid met als uitgangspunt dat iedereen, jong en oud, prettig kan wonen in Bronckhorst.

De gemeente is verantwoordelijk voor het opstellen van een lokaal woonbeleid. Maar zij is slechts één van de vele spelers op de woningmarkt. Daarom nodigt de gemeente andere partijen uit om het nieuwe woonbeleid samen te bepalen en later uit te voeren.

Lange termijn

Woningsplitsing is een vraagstuk voor het nieuwe woonbeleid. Ook komt de gemeente voor de lange termijn met beleid voor het onttrekken van overtollige en/of kwalitatief slechte woningen.

'Het liefst maak ik vandaag nog iedereen blij met een woning die hij of zij zoekt. Ik realiseer me ook goed dat er grote spanning op de woningmarkt staat. Aanpassing van het Bronckhorster woonbeleid is nodig en er gaan zeker zaken veranderen', vertelt wethouder Evert Blaauw.