Gemeente Ede wil krachten bundelen voor duurzaamheid

Foto via gemeente Ede

EDE - De besturen van de zes zogenoemde 100.000 plus-gemeenten binnen de Euregio Rijn- Waal, waarvan de gemeente Ede onderdeel is, hebben vorige week tijdens een ontmoeting hun samenwerkingsverband bekrachtigd om stappen te gaan zetten op het gebied van duurzaamheid.

De komende periode wordt er gezamenlijk aan duurzaamheidsthema’s gewerkt, zo stelt de gemeente Ede dinsdag in een persbericht.

Duitsland en Nederland samen bijeen

Tijdens een bijeenkomst in Green Capital Nijmegen kwamen bestuurders uit Nijmegen, Arnhem, Ede, Moers, Duisburg en Düsseldorf samen om kennis te delen en samen te werken op de gebieden energietransitie, groene, gezonde en vitale stad en de ontwikkeling van slimme mobiliteit.

Op alle thema’s gaan de steden kennis delen en kijken waar men meer voordelen kan halen door samen te werken. Bij energietransitie is een eerste stap de bijdrage aan een grensoverschrijdende energieconferentie, die de Nederlandse overheid samen met die van Nordrhein-Westfalen organiseert komend voorjaar.

Leren van experimenten

De samenwerking binnen het thema groene, gezonde en vitale stad zal zich onder andere richten op het delen van kennis over biodiversiteit, voeding, gezondheid en burgerparticipatie. De steden willen graag van elkaars experimenten leren, waarbij bijvoorbeeld inwoners betrokken worden bij het groen en gezond maken van de stad.

Dit willen de gemeenten bereiken door uitwisselen van informatie over gezond en duurzaam eten.

Kansen

Wethouder Hester Veltman-Kamp ziet volop kansen in het project: ‘In de Foodstad Ede hebben we vanuit onze integrale voedselvisie al veel projecten en samenwerkingen in gang gezet.'

' We hebben samen met onze regiopartners in de Regio FoodValley veel kennis van gezond voedsel en toepassingen op het gebied van Food die ook voor andere gemeenten waardevol zijn, vertelt zij.

De gemeente Ede wil naast het delen van kennis ook graag leren van andere steden op het gebied van duurzaamheid.