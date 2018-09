'Beterschap, Clemens'; provinciebestuur steunt zieke commissaris

ARNHEM - 'Beterschap Clemens.' Met die boodschap van alle leden van Provinciale Staten aan de zieke Commissaris van de Koning Clemens Cornielje begon vandaag de eerste vergadering van Provinciale Staten van het seizoen.

Cornielje zit sinds begin augustus ziek thuis vanwege een hersenvliesontsteking. Zijn taken als voorzitter van Provinciale Staten worden waargenomen door CDA'er Kees van Baak. Gedeputeerde Jan Markink vervangt hem binnen het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Provinciale Staten van Gelderland vergaderen vandaag voor het eerst sinds de zomervakantie. Er wordt onder andere gestemd over de Najaarsnota. Daarnaast is er ook een debat over het provinciale gedoogbeleid bij de overtreding van milieuregels door afvalbedrijven. De aanleiding is de ophef die is ontstaan over afvalverwerker Vink in Barneveld.

