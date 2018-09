Fredericusschool Velp opent eigen bibliotheek

VELP - De Fredericusschool in Velp opent op maandag 1 oktober officieel hun nieuwe schoolbibliotheek. Vanaf dat moment kunnen alle kinderen van de Fredericusschool er boeken lenen.

Directeur Hans van ’t Rot en leescoördinator Auke Schreurs zullen samen om 13 uur de schoolbibliotheek officieel openen.

Om te vieren dat de bibliotheek in gebruik wordt genomen, geeft illustratrice Juliette de Wit in de ochtend een tekenworkshop aan alle groepen. Ook tekent zij ter plekke een verhaal dat door een van de kinderen is geschreven.

Het uitlenen en inleveren wordt georganiseerd door een aantal enthousiaste ouders, die ook hebben geholpen om de bibliotheek in te richten.