Speciale 'koffieregel' voor Arnhemse raad gaat gewoon in Foto: ANP

ARNHEM - Het was al omstreden voor het goed en wel was ingevoerd, maar het gaat niet van tafel: Arnhem behoudt zijn verbod op spandoeken en voert een bijzondere 'koffieregel' in tijdens de raadsvergadering.

Burgemeester Marcouch besprak het nieuwe huisreglement woensdagochtend met de fractievoorzitters uit de Arnhemse politiek. Tegenover Omroep Gelderland licht hij het besluit toe. Hij schetst een genuanceerder beeld dan zijn raadsleden dat eerder deden. Te zwaar, te persoonlijk Mensen mogen gewoon hun mening blijven geven, door in te spreken in de raad. Maar spandoeken geven wat Marcouch betreft te veel rompslomp; ze zijn de ene keer te zwaar, zodat ze naar beneden dreigen te vallen, de andere keer weer te persoonlijk. En dat alles geeft onrust. Daarom trekt de burgervader één lijn en staat hij spandoeken en posters in de raadszaal niet langer toe. 'Gewoon naar de gang' Ook de koffieregel zette kwaad bloed.Tijdens vergaderingen wordt niet langer koffie bijgeschonken, omdat dit eveneens voor onrust in de zaal zorgt. Maar wie een bakkie wil, kan gewoon naar de gang lopen en er eentje inschenken, vertelt Marcouch. De voorzitter (burgemeester Marcouch) kan eventueel de vergadering schorsen voor een koffiepauze. Uitzonderingen op de regel zijn de voorzitter en zijn griffier. De reden is simpel, legt Marcouch uit: 'Wij kunnen de raadszaal tijdens de vergadering niet verlaten, raadsleden wel.' Naast deze nieuwe regels wordt raadsleden ook gevraagd minder snoep te eten en met hun telefoon bezig te zijn. Zie ook: Spandoek, snoep en koffie in de ban; Arnhemse raad pikt het niet