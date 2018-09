Museum MORE vereerd met prijs

GORSSEL - Museum MORE krijgt de Sacha Tanja Penning 2018. Dat is een jaarlijkse prijs voor de promotie en stimulering van figuratieve kunst.

Het is het eerste museum dat deze onderscheiding krijgt. De prijs bestaat sinds 2005 en er is een geldbedrag aan verbonden van 10.000 euro.

In het juryrapport staat: 'De jury acht de winnaar van de Sacha Tanja Penning 2018 een belangrijke toevoeging en zeer gewaardeerde partner in de vertegenwoordiging van de hedendaagse figuratieve kunst in Nederland.'

Jong museum

Museum MORE is een museum voor modern realisme en heeft twee locaties in Gelderland: in Gorssel en Ruurlo. Museum MORE opende in 2015 voor het eerst de deuren in Gorssel. Vorig jaar kwam daar de tweede locatie in Kasteel Ruurlo bij. Vorig jaar ontvingen beide locaties gezamenlijk 270.000 bezoekers.

De prijs wordt op 11 oktober uitgereikt.

