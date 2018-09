Vitesse zegt huur GelreDome op: 'Veel te hoog voor wat we krijgen'

ARNHEM - Vitesse baalt al jaren van de relatief hoge huur die de Arnhemse club moet betalen voor stadion GelreDome. De directie zoekt naar oplossingen en heeft inmiddels het lopende contract opgezegd.

Vitesse moest voor 1 oktober beslissen of het de verbintenis met de Exploitatiemaatschappij Gelredome langdurig wilde verlengen. Dat zou namelijk automatisch gebeuren als de voetbalclub het contract niet vijf jaar voor het einde van de huidige looptijd zou opzeggen. Het nieuwe contract zou dan nog 20 jaar doorlopen tot 2043.

Ton per wedstrijd

'We moesten dus iets doen', zegt directeur Joost de Wit die er geen geheim van maakt dat hij ontevreden is over de huidige verbintenis. 'Kijk, heel veel andere clubs kunnen 365 dagen gebruikmaken van het stadion. En daar dus ook veel extra inkomsten uithalen. Wij niet. Vitesse betaalt ook nog eens in vergelijking veel meer aan huur. Voor 22 wedstrijden in een seizoen moeten wij ruim 1,8 miljoen euro betalen. Dat is een ton per wedstrijd.'

Evenwichtiger contract

Vitesse zit al jaren met de kwestie in zijn maag en probeert nu met de nieuwe eigenaar Nedstede en de Exploitatiemaatschappij Gelredome tot een passende oplossing te komen. Nedstede is nog maar kort eigenaar van het gebouw. 'We hebben elkaar inmiddels ontmoet en proberen nu tot een beter contract te komen. Evenwichtiger, want dat is nu niet aan de orde', aldus De Wit.

Vitesse heeft de komende vijf jaar (tot 1 oktober 2023) dus nog wel de zekerheid dat het in GelreDome kan blijven en dat wil het volgens De Wit ook het liefst. Maar de dreiging van een leeg stadion speelt wel. 'Het is een mooi stadion waar we graag zijn', zegt de directeur. 'We hopen niet dat het zo ver hoeft te komen en dat we er op een gezonde manier over kunnen praten. De huur is nu gewoon te hoog.'

De Wit wijst ook nog op 'het eeuwigdurend speelrecht'. Het gaat daarbij om het zogeheten kettingbeding dat lang geleden in samenspraak met de provincie Gelderland is afgesproken. De Wit: 'Bij de oprichting van GelreDome is dat destijds bepaald en afgegeven. Het is rechtsgeldig en betekent dat wij altijd het recht hebben om in het stadion te blijven spelen.'

Afstaan deel opbrengsten

Nedstede directeur Michael van de Kuit zegt overigens in Quote dat hij Vitesse niet begrijpt. 'Het is hun goed recht op te zeggen, maar ik kan niet goed plaatsen dat ze er wel 30 keer per jaar wil blijven spelen. In ruil daarvoor zouden ze dan een deel van de opbrengst van de kaartjes, de verhuur van business seats en skyboxen af willen staan. In het verleden had Vitesse zo’n soortgelijke deal met de gemeente. Die kreeg toen zo’n 7 miljoen gulden per jaar. Omgerekend kom je dan op een slordige 3,5 miljoen euro. Flink meer dus dan die 1,8 miljoen huur per jaar. Dus ik heb geen idee wat ze beweegt.’