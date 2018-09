Zit koningspython Piet soms bij jou in huis?

EDE - Uit een woning aan de Bettekamp ontsnapte vorige week woensdag een kleine koningspython. Het dier heet Piet en het is onbekend waar hij heen is geglipt.

De vermiste jonge slang is niet zo reusachtig als de naam koningspython doet vermoeden. Piet is zo'n 70 centimeter lang, zegt Amivedi, een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor vermiste en gevonden huisdieren.

Tam en ongevaarlijk

De slang heeft een pastel/kaneel-achtige kleur en als je goed kijkt heeft hij aan de zijkant van zijn lijf een hartjesvorm. Het dier is volgens de eigenaar tam en ongevaarlijk. 'Als hij bang is rolt hij zich op als een bal, het is geen bijter', zegt Amivedi op de website.

Met deze koude nachttemperaturen is het niet ondenkbaar dat Piet een warme plek opzoekt, zoals een woning. Wie het dier aantreft, kan contact opnemen met Amivedi: 088-0064643 of ede@amivedi.nl.