Station Arnhem kort ontruimd na brandmelding; treinverkeer hervat

Volgens een woordvoerder van de brandweer was in de OV-terminal een handbrandmelder ingedrukt. De NS besloot daarop uit voorzorg het hele station te ontruimen.

Een tas op het perron die in alle haast is achtergelaten. Foto: Omroep Gelderland

Loos alarm

Na onderzoek werd het gebouw veilig bevonden, waarna de reizigers rond half 11 weer naar binnen mochten. Waarom de brandmelder is ingedrukt, is niet bekend. 'We hebben niets aangetroffen', aldus de brandweerwoordvoerder.

Door de brandmelding lag het treinverkeer van en naar Arnhem plat. De NS meldt dat de treinen rond 11.15 uur weer volgens dienstregeling rijden.

