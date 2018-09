Ridders van Gelre en Gelredagen gaan weer van start

Ridders Bas en René zijn vanaf maandag 8 oktober weer wekelijks te zien op TV Gelderland. Naast de start van het tv-programma Ridders van Gelre organiseert Omroep Gelderland ook nieuwe Gelredagen.

De Ridders van Gelre zijn terug. En hoe! Ridder Bas en ridder René gaan dit keer achter de dames aan, op een heuse queeste naar de ontrafeling van het Geheim van de Hertogin. Een geheim dat een bom zal leggen onder de Nederlandse Staat. De toekomst van ons vaderland ligt in handen van de ridders, want er is nog één kans, een laatste kans voor Gelre. Hun zoektocht voert hen door alle uithoeken van ons hertogdom, en ver daarbuiten.

Gelredagen

Vanaf zaterdag 6 oktober start een nieuwe reeks Gelredagen waarbij er wekelijks een locatie uit Ridders van Gelre centraal staat. Op deze locatie(s) worden verschillende activiteiten georganiseerd voor jong en oud, waarbij kennis wordt gemaakt met de Gelderse geschiedenis. De entree is gratis tussen 10.00 en 12.00 uur.



De locaties

6 oktober Koetshuis Kasteel Staverden, Ermelo

13 oktober Broederenkerk, Deventer

20 oktober Maasbommel

27 oktober Regionaal Archief Rivierenland, Tiel

3 november Kasteel Huis Bergh, ’s-Heerenberg

10 november Museum het Valkhof, Nijmegen

17 november Schwanenburg, Kleef

24 november Borculo

1 december Oude Kerk, Ede

8 december Regionaal Archief Zutphen

15 december Nog een verrassing; houd de website in de gaten!

Meer informatie over de Gelredagen vind je op de website en de Facebookpagina. Ridders van Gelre is vanaf maandag 8 oktober wekelijks te zien bij Omroep Gelderland, om 17.20 uur (daarna ieder uur herhaald).