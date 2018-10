.

Gezellig samen wat bakken, winkelen, een film kijken, een stuk wandelen, een sigaretje roken of gewoon lekker wat kletsen bij een kop koffie of thee. Past dit bij jou? Maak dan kennis met Erica! Ik begeleid Erica en ik hoop dat zij een gezellig maatje vindt.

Erica is een vrouw van 39 jaar met een licht verstandelijke beperking. Ze woont in Ede bij een vestiging van 's Heeren Loo. Ze maakt elke dag haar eigen sigaretten, dit is dan ook belangrijk voor haar. Ze houdt van een dolletje maken, maar kan ook serieuze gesprekken voeren.

Erica is op zoek naar een vrouwelijke vrijwilliger die naast gezellig, ook geduldig is. Ze zou graag met deze vrijwilliger een sigaretje roken, een stukje wandelen, films kijken of gezellig kletsen onder het genot van een kopje thee.

Wilt u er met Erica op uit? Laat hieronder uw reactie achter.