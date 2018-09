Edenaar moet huis uit na vondst wietkwekerij, draait zelf op voor schade

EDE - De Edese politie en de woningstichting doen onderzoek naar de ontmantelde hennepkwekerij die afgelopen maandag aan de Proosdijerveldweg is aangetroffen.

Een man werd maandag na een worsteling met de politie direct aangehouden en meegenomen. Dat laat de politie dinsdag weten. De verdachte deed in eerste instantie de deur niet open, waarna de politie de deur forceerde.

Zelf betalen, huis kwijt

De woning werd door de dader gehuurd, de woningstichting beëindigt zijn huurcontract per direct. De eigenaar van de hennepkwekerij moet zelf de aangerichte schade aan de woning betalen.

In de woning werd een kwekerij met in totaal 334 hennepplanten aangetroffen. De man wordt verdacht van het onderhouden en in bezit hebben van een hennepkwekerij, diefstal van stroom en het veroorzaken van gevaar door het elektriciteitsnetwerk te vernielen.

Lampen, stroom, wirwar aan draden

Een energiefraude-expert heeft vastgesteld dat de gebruikte stroom voor de hennepkwekerij werd afgetapt. Voor een snelle groei van hennepplanten zijn lampen met een hoog wattage nodig.

Deze gloeilampen branden wekenlang, dag en nacht. Om de hoge energiekosten te omzeilen wordt de stroom vaak illegaal afgetapt.

De wirwar van kabels en transformatoren levert gevaarlijke situaties op. Omdat bij kortsluiting en oververhitting de stoppen niet doorslaan, is de kans op brand en ontploffing groot.

