Inbreker zwemt rivier over om aan politie te ontkomen

WAGENINGEN - Een inbreker is in Wageningen de Nederrijn over gezwommen om aan de politie te ontkomen. Helaas voor hem stonden agenten hem aan de overkant op te wachten.

De man van 35 uit Ede werd woensdag in de vroege ochtend betrapt op het Lexkesveer, waar hij probeerde in te breken. Nadat de inbreker de rivier was overgezwommen, kon hij worden aangehouden. De man bleek onderkoeld. Hij is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Er was ook een traumahelikopter opgeroepen.

Een politiewoordvoerder liet later in de ochtend weten dat de man inmiddels in de cel zit. Hoewel het Lexkesveer forse braakschade heeft, lijkt er niets te zijn weggenomen.