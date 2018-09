Deel dit artikel:













Lichaam gevonden in bos Wolfheze Foto: Roland Heitink

WOLFHEZE - In het bos aan de Wolfhezerweg in Wolfheze is een lichaam aangetroffen. Dat meldt de politie.

Een woordvoerder van de politie meldt dat er een onderzoek is gestart naar de identiteit van de dode. Ook probeert ze de doodsoorzaak te achterhalen. De politie kon nog geen mededeling doen over het geslacht van de persoon. Later meer. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52