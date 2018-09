Kelderman startrijder bij WK tijdrijden

In het Oostenrijkse Innsbruck moeten de renners een parcours van ruim 52 kilometer afleggen. Het gaat lang over een redelijk vlak terrein, maar na zo'n dertig kilometer wacht de deelnemers een pittige klim met een maximaal stijgingspercentage van 14 procent: 'Het is supersnel. Het is een hele mooie tijdrit, maar het had net iets korter gemogen. Nu is het wel heel lang', aldus Kelderman.

Kelderman voelt zich goed in vorm. Hij had een lastig jaar door blessures, maar de moraal is goed na zijn tiende plaats onlangs in de Vuelta. Toch verwacht hij niet dat hij een medaille zal veroveren: 'Ik ben zeker geen favoriet. Een plaats bij de top 10 ben ik tevreden mee.'

Een eer

Vorig jaar werd Kelderman zevende bij het WK tijdrijden in het Noorse Bergen. De titel ging toen naar zijn ploeggenoot Tom Dumoulin. Voor Kelderman heeft het iets speciaals om op een WK voor Nederland aan de start te verschijnen: 'Je land vertegenwoordigen is altijd heel mooi.'

Naast Kelderman verschijnen er nog twee Nederlanders aan de start van het WK tijdrijden: Jos van Embden en Tom Dumoulin. Aan het eind van de middag is duidelijk of Dumoulin de prestatie van Annemiek van Vleuten evenaart: de wereldtitel tijdrijden met succes verdedigen.

