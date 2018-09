Emotionele Etemadi beleeft geluksmoment bij De Graafschap in beker

'Dit is een fantastisch team', jubelde Etemadi kort na de strafschoppenserie die De Graafschap won van de amateurs van VVSB. Etemadi stopte een penalty en was in de verlenging belangrijk met een cruciale redding. 'Ja, ik was emotioneel. We staan behoorlijk onder druk. Dit is topsport. En als ik dan die penalty stop is dat wel even een moment.'

Zo was Etemadi, ondanks een ketser in het begin van de wedstrijd, de gevierde man bij De Graafschap. 'Ze gunnen mij iets goed', zei de doelman over zijn ploeggenoten. Ook dit seizoen moet hij genoegen nemen met een rol op het tweede plan, want Hidde Jurjus keept de competitieduels.

'Ik dacht dat ik zou spelen dit seizoen. Daarom ben ik ook niet weggegaan. Vorig seizoen had ik die Pool voor me', doelt Etemadi op Filip Bednarek. 'Maar die man was van staal. Ik blijf strijden voor mijn kans. '

Trainer Henk de Jong ziet na afloop zijn doelman en geeft hem een knuffel. 'Zo mooi voor hem. Dit gun ik Agil echt', zegt de opgeluchte coach van De Graafschap. 'Ik hoor dat andere clubs er uit liggen in de beker. Wij zijn door en we hebben heel lang met 10 man moeten spelen. Sommige spelers konden echt niet meer lopen. We zitten in een moeilijke fase en daar moeten we met zijn allen gewoon doorheen. Natuurlijk is dit lastig, dat wisten we ook. Nu hoop ik op een mooie thuiswedstrijd.'

Bij De Graafschap viel Bart Straalman uit. Hij heeft last van zijn knie. Javier Vet kampte na afloop met fikse heupklachten in Noordwijkerhout. 'We gaan morgen in Nijmegen eerst met zijn allen afscheid nemen van de kleine van Jordy Tutuarima. Dat doen we na de uitlooptraining. Dat willen we goed afsluiten. En dan zien we verder en gaan we kijken naar zondag.'