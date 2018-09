Deel dit artikel:













Bewoner gewond na accubrand in slaapkamer Foto: Roland Heitink

WIJCHEN - In de slaapkamer van een woning aan de Diemewei in Wijchen heeft dinsdagavond een felle brand gewoed, nadat een fietsaccu was ontploft. Dat bevestigt de brandweer. Een bewoner raakte gewond.

De brand werd even voor 22.00 uur gemeld. Toen de blusploeg aankwam, stond de volledige slaapkamer in brand. het vuur was snel onder controle, maar de woning is voorlopig onbewoonbaar. Tijdens het opladen van fietsaccu ging het mis. Het ding ontplofte, waarna brand ontstond. De bewoner probeerde daarna de brandende accu uit het raam te gooien, maar raakte hierdoor verwond aan onder meer zijn handen.