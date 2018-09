Deel dit artikel:













Fietser gewond na aanrijding met motor in Arnhem Foto: Persbureau Heitink

ARNHEM - Een fietser is dinsdagavond met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht nadat hij op het Roermondsplein in Arnhem in botsing kwam met een motorrijder.

Het ongeluk gebeurde even voor 20.30 uur op het verkeersplein. De fietser is met verwondingen naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht. Over de ernst van die verwondingen is niets bekend, maar hij zou niet aanspreekbaar zijn geweest. Waardoor de fietser en de motorrijder met elkaar in aanraking kwamen is onbekend. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52