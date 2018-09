Afvalbedrijf Vink eerder veroordeeld door rechter voor opslag kunstgrasmatten

Uit rechtbankuitspraken die Omroep Gelderland in handen heeft, blijkt nu dat het bedrijf in 2015 al een keer is veroordeeld voor dezelfde overtreding. Uit de stukken blijkt verder dat het afvalbedrijf daarvoor ook al met justitie in aanraking is gekomen voor soortgelijke overtredingen.

Voormalig hoogleraar milieurecht Gustaaf Biezeveld is verbijsterd. 'Hoe heeft het bestuur van de provincie de opslag van zoveel kunstgrasmatten kunnen gedogen. Dit is volstrekt een verkeerde beslissing geweest. De leidinggevende van het bedrijf zit nota bene ook nog in een proeftijd die het gerechtshof heeft opgelegd voor dezelfde soort overtreding.'

Kijk hier naar de reportage (de tekst loopt door onder de video):

'Ernstig dat bedrijf jarenlang regels mag overtreden'

Afgelopen jaar constateerden de inspecteurs van de toezichthoudende Omgevingsdienst Regio Arnhem meerdere keren dat grote hoeveelheden kunstgrasmatten worden opgeslagen, ook op een plek waar geen vergunning voor is. De provincie legde hiervoor een dwangsom op van 10.000 euro. Maar deze hoefde het bedrijf niet te betalen, omdat de provincie in juni besloot om de situatie te gedogen.

'Dit had nooit gedoogd mogen worden', stelt Biezeveld. 'Er worden regels gesteld in het belang van het milieu en als een bedrijf deze overtreedt, dan moet je ingrijpen. Het is ernstig dat het bedrijf jarenlang de ruimte krijgt om de regels te overtreden.'

Provincie wist van eerdere overtredingen

Uit het rechtbankverslag van 2015 blijkt dat Vink in de periode tussen 2008 en 2010 meer dan 35 kubieke meter kunstgrasmatten zonder vergunning heeft opgeslagen. Het kunstgras kwam van sportclubs. Omdat er geen ruimte meer was op de stort, is het opgeslagen op een erf, waar geen vergunning voor was.

Een toezichthouder van de provincie Gelderland heeft verklaard dat hij in 2010 zag dat er grote hoeveelheden kunstgras werden opgeslagen. 'De provincie moet dan ook bij de voorbereiding van het gedoogbesluit bekend zijn geweest met de lange geschiedenis van overtredingen van dit bedrijf', zegt Biezeveld.

De provincie zegt op de hoogte zijn van de strafzaak uit 2015. Wel is volgens de woordvoerder pas onlangs de uitkomst van het hoger beroep bij de provincie bekend. Op dit moment loopt er een procedure voor een definitieve vergunning. De uitspraak zal hierin meegenomen worden.

Afvalverwerkingsbedrijf Vink wilde dinsdag niet reageren op de kwestie.

Boetes en proeftijd

Afvalverwerkingsbedrijf Vink werd door de rechtbank ook veroordeeld voor het storten van asfaltgranulaat. Tegen de uitspraak van de rechtbank ging het bedrijf in hoger beroep. Door het gerechtshof werd het bedrijf Vink in 2017 ontslagen van vervolging voor het storten van het asfaltgranulaat. Maar het bedrijf werd wel veroordeeld voor een geldboete van 4000 euro voor de opslag van de kunstgrasmatten zonder vergunning.

De leidinggevende kreeg een voorwaardelijke boete van 4000 euro met een proeftijd van twee jaar. De proeftijd loopt tot eind januari 2019. Het Openbaar Ministerie wil niet vertellen of er op dit moment nog onderzoeken naar Vink lopen. Voor de zaak van het asfaltgranulaat is cassatie ingesteld door het OM.

Provincie negeerde advies inspecteurs

Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt verder dat Gedeputeerde Staten het advies van de inspecteurs van de Omgevingsdienst naast zich neer hebben gelegd. In plaats van in te grijpen, gedoogden GS de situatie bij Vink. Hierbij ging het niet alleen om overtredingen met kunstgrasmatten.

De Omgevingsdienst constateerde vorig jaar in totaal 27 overtredingen.

Zie ook: Afvalverwerker Vink: geen illegale uitbreiding maar misverstand