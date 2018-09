Romeny en Joppen blij na comeback: 'Nu Vitesse loten'

ROTTERDAM - NEC'ers Guus Joppen en Ole Romeny hadden een groot aandeel in de comeback van NEC bij Excelsior (2-3 winst). Ze waren dan na afloop ook enorm blij dat NEC door gaat in de beker.

'We kwamen 2-0 achter, dat hadden we tegen Jong PSV ook. Er zit dus echt rek in dit team', aldus Ole Romeny. De buitenspeler hielp NEC zelf terug in de wedstrijd met mooie acties, die uiteindelijk strafschoppen opleverden.

'Ja, dat is wel een kwaliteit van mij. Ik vond beide penalty's ook terecht. Ik dacht eerst dat de tik bij de tweede strafschop wat meeviel, maar de pijn op mijn enkel nam alleen maar toe.'

Bekerheld Joppen

Uiteindelijk ging NEC door die twee strafschoppen verlengen en kon Guus Joppen in die verlenging toeslaan. 'Ik kreeg de bal mooi mee van Sven Braken, nam de bal aan en hij ging er toen goed in. Ik voelde ook dat we het overwicht in die verlenging hadden, dus de winst zat erin. Nu ben ik voor eventjes de bekerheld ja.'

Volgens Joppen wist NEC ook na de 2-0 achterstand dat de Rotterdammers nog te kloppen waren. 'Ja, ze gaven in de competitie ook al eens vaker een 2-0 voorsprong weg.'

Vitesse

Nu mag NEC dus door in de beker. 'Ja, laten we hopen dat we Vitesse dan loten. Dat zou echt mooi zijn', aldus Romeny.