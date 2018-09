NEC wint echte bekerkraker van Excelsior

ROTTERDAM - NEC heeft vrijdagavond het bekerduel met Excelsior ondanks een 2-0 achterstand met 2-3 gewonnen. Daardoor gaan de Nijmegenaren door naar de tweede ronde van de KNVB-beker.

EINDSTAND EXCELSIOR - NEC: 2-3

120': AFGELOPEN! NEC wint na goede comeback!

107': GOAL! NEC tovert de achterstand om in een voorsprong. Het is 2-3 door een doelpunt van Guus Joppen die de bal hard tegen de touwen jaagt.

105': In de eerste helft van de verlenging gebeurde dus echt helemaal niets.

99': NEC heeft heel veel de bal, maar komt bij lange na niet in de buurt van het doel van Excelsior.

91': De verlenging is begonnen. Darri komt er in voor Romeny, die twee penalty's meekreeg.

90': De mannen van trainer De Gier worden bijgepraat over het verdere strijdplan voor de komende twee helften van 15 minuten.

90+3': 90+3= bijna Mounir El Hamdaoui, maar de spits schiet de bal op de paal van NEC. Meteen daarna wordt er afgefloten. Verlenging dus.

90': NEC krijgt nog 3 minuten om de winnende te forceren voor het einde van de reguliere speeltijd.

82': ROOD! Edwards kan vertrekken voor Excelsior na een fopduik. Hij krijgt daarvoor zijn tweede gele kaart. NEC mag dus tegen 10 man verder. Dat biedt kansen. Ook keeperstrainer Maikel Aarts krijgt een rode kaart.

79': GOAL! Nu is het Sven Braken die raak schiet vanaf 11 meter. NEC komt dus op 2-2, dat kan wel eens een verlenging worden.

78': Ole Romeny wordt neergelegd in het strafschopgebied. Weer een penalty voor NEC!

73': Het is wisseltijd. Nu is het Overtoom die het veld verlaat voor Sabak. En Okita gaat er vanaf voor Ndayishimiye.

70': Nu komt ook oud-NEC'er Ali Messaoud erin.

67': Een oude bekende uit de eredivisie komt erin. Mounir El Hamdaoui maakte ooit bij AZ fuore met heel veel doelpunten, nu valt hij bij Excelsior in. Het publiek vindt het geweldig.

59': NEC-trainer De Gier wil dat zijn ploeg nog wat meer naar voren gaat spelen.

55': NEC probeert wat aan te dringen, maar komt nog niet tot grote mogelijkheden.

46': De tweede helft gaat beginnen. Braken komt erin voor Achahbar.

45': Rust.

38': NEC heeft nog niet opgegeven. Tom Overtoom schiet twee keer gevaarlijk van afstand.

34': GOAL! NEC komt terug in de wedstrijd, Achahbar schiet de 2-1 binnen.

33': Penalty voor NEC. Fortes legt Romeny neer, dus nu ook een strafschop voor de Nijmegenaren.

24': GOAL! 2-0 voor Excelsior. Een voorzet wordt door Robin Buwalda in zijn eigen doel gegleden, het is wel een mooie goal maar in het verkeerde doel.

20': GOAL! 1-0 Excelsior. Bruins scoort een penalty nadat Labylle Excelsior-speler Fortes vloert in het strafschopgebied.

16': Deze twee (Ole Romeny en Achahbar) wisten elkaar net goed te vinden. Het schot van de spits belandde alleen in de handen van Excelsior-doelman Damen.

10': Excelsior is voorlopig de betere ploeg, maar de Rotterdammers komen nog niet tot echte doelpogingen.

1': We zijn begonnen.

20.45 uur: NEC vandaag weer in het wit. Inclusief topscorer Anss Achahbar, die er al zes maakte in de competitie.

20.40 uur: NEC werd vorig jaar in de achtste finale van het bekertoernooi uitgeschakeld door PEC Zwolle. In Zwolle werd het maar liefst 2-0.

20.35 uur: Er zijn 168 supporters vanuit Nijmegen afgereisd naar Rotterdam voor deze bekerwedstrijd.

20.30 uur: Robin Buwalda, Mart Dijkstra, Ole Romeny, Frank Sturing en Guus Joppen mogen het vanaf de aftrap proberen. Spelers als Brahim Darri, Sven Braken, Terry Lartey-Sanniez, Mathias Bossaerts en Kevin Jansen spelen niet.

Opstelling NEC: Alblas, Joppen, Buwalda, Kvida, Labylle; Dijkstra,Overtoom, Sturing; Okita, Achahbar, Romeny.