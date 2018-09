Spandoek, snoep en koffie in de ban; Arnhemse raad pikt het niet

ARNHEM - Niet op de mobiele telefoon zitten, niet snoepen en vooral... geen koffie meer, tenzij de voorzitter daar toestemming voor geeft. Het zijn de nieuwe regels voor de raadsvergaderingen van de Arnhemse gemeenteraad. En daar is fikse kritiek op.

De voorzitter (doorgaans is dat burgemeester Marcouch) en de griffier krijgen nog wel koffie uitgedeeld. Maar alle leden van de raad en het college van koffie of thee voorzien, zou te veel overlast opleveren tijdens de vergadering. En dat mag dus niet langer, is te lezen in het nieuwe huisreglement.

Geen snoep, telefoon en spandoek

Ook snoepen of stil gebruikmaken van de mobiele telefoon mag niet, want 'dat draagt niet bij aan de wenselijke beeldvorming'. Daarnaast mag publiek niet langer op de tribune kenbaar maken dat zij het ergens niet mee eens is (of juist ergens vóór is), door spandoeken of affiches mee te nemen.

Niet iedereen is gelukkig met de nieuwe regels. D66-raadslid Maarten Venhoek trok op Twitter de vergelijking met George Orwell's boek Animal Farm, waarin staat dat iedereen gelijk is, 'maar sommigen zijn iets meer gelijk dan anderen'. Voor hem kwam het reglement als donderslag bij heldere hemel.

Venhoek laat weten dat D66 woensdag tegen de regels zal protesteren. 's Ochtends vindt de zogenoemde presidiumvergadering plaats, waarbij alle leiders van hun partijen bijeenkomen. Daar worden de huisregels besproken.

Dat de koffie straks alleen geschonken wordt voor de burgemeester en de griffier, stoot het D66-raadslid tegen de borst. Vooral ook omdat hij er vrij zeker van is dat het reglement uit 'die hoek komt' - en dus door deze 'koffiebegunstigden' opgesteld zou zijn.

'Spandoek moet kunnen'

Venhoek is verbolgen over het feit dat er huisregels zijn opgesteld voor problemen die er wat hem en zijn partij betreft niet echt zijn. Zo moeten de spandoeken als het aan Venhoek ligt worden toegestaan. 'Ik ben voor een ordelijk verloop, maar dit moet wel kunnen. Dit heeft ook zijn plek nodig.'

Het raadslid benadrukt dat niet decorum leidend moet zijn tijdens de vergaderingen, maar dat raadsleden daar zitten als volksvertegenwoordigers. Vanuit die overtuiging vindt hij het kopje 'niet snoepen en op je telefoon zitten' dan ook onzin.

'Stuur dan een mail'

Venhoek: 'Mag ik af en toe een kauwgompje nemen? Of contact hebben over de app met mijn partijgenoten?' Als men daar iets van vindt, kan daar ook een raadbrede e-mail over worden gestuurd.' Meteen regels opstellen is dan niet nodig, denkt hij.

Het reglement wordt voorgelegd als voorstel aan het presidium, maar met de vraag het 'ter kennisgeving aan te nemen' vertelt Venhoek. En dat klopt volgens hem niet. 'Dit zou in de agenda moeten worden opgenomen en aan de raad moeten worden voorgelegd' besluit hij.

'Hier delen wij meningen'

PvdA-fractievoorzitter Eric Greving sluit zich aan bij zijn collega-raadslid, hoewel hij zegt er in eerste instantie niet al te veel gewicht aan te hangen. 'Er zijn belangrijkere dingen in de wereld', reageert hij desgevraagd.

Wat hem wél steekt, is het verbod op spandoeken en andere uitingen. 'We zitten samen in een ruimte waar wij meningen delen - want dat doen wij in de raadszaal. En soms doen mensen dat door in te spreken, maar ook door het te uiten met bijvoorbeeld een spandoek. Wanneer dit niet-toelaatbaar is, kun je daar dan altijd nog op handelen.'

Burgemeester Marcouch in de Arnhemse raadszaal. Tekst loopt door onder de foto:

Foto: ANP

Het kopje koffie noemt hij een beetje een non-issue, maar is toch ook een principiële kwestie. 'Laten we het in ieder geval gelijktrekken' zegt Greving. Hij vindt het prima dat er gewezen wordt op snoepen en telefoongebruik, maar sluit zich aan bij Venhoek: die telefoon is vaak toch ook onmisbaar tijdens het werk.

Lachspieren

'Dit voorstel werkt op mijn lachspieren' zegt leider van de Arnhemse SP Gerrie Elfrink. Hij doelt dan vooral op de 'koffie-regel'. 'Papa mag wel, maar de kinderen niet. Dat is bevoogdend. Er is altijd ruimte voor verbetering', legt Elfrink uit, 'maar begin als voorzitter dan bij jezelf. Dat doet hij niet. Hij (burgemeester Marcouch) komt nu alleen met heel rare regels.'

Gerrie Elfrink in de raad. Tekst loopt door onder de foto:

Foto: ANP

Elfrink vindt dat de raad over zijn eigen regels gaat en noemt het voorstel een blunder. Over het spandoekverbod is hij fel: 'Dat gaat te ver; mensen mogen hun mening dus niet uiten. En dat terwijl er nog nooit iets is misgegaan. Dit hoort in een democratie thuis. Ik heb zelf vaak voorstellen verdedigd (als wethouder, red.) terwijl mensen met spandoeken in de zaal zaten. Ik heb dat nooit erg gevonden.'

Koffiemolentje en waterkoker mee

En nu, het voorstel van tafel vegen bij de komende vergadering? Elfrink: 'Ik hoop dat de burgemeester het zelf voor die tijd intrekt. Dan houden we het verder koninklijk. We hebben al het reglement van orde en daar staat alles in. Dat hoef je niet op te schrijven. Maar wie weet zijn er voorstanders?'

Mochten de regels toch van kracht gaan, dan weet de oud-wethouder het goedgemaakt: 'Dan neem ik op woensdagavond mijn waterkoker en koffiemolentje mee en ga ik heerlijk koffie maken.'