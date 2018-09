Liveblog: De Graafschap komt met rode kaart op zak langszij bij VVSB (1-1)

NOORDWIJKERHOUT - De Graafschap speelt vanavond tegen VVSB in Noordwijkerhout. Inzet is de volgende ronde in het bekertoernooi. Volg hier het liveblog..

TUSSENSTAND in Noordwijkerhout 1-1

45+1 VVSB met grote kansen in de extra tijd van de eerste helft. Het blijft voorlopig bij 1-1 hier.

GOAL!! 30e: De Graafschap komt langszij. Myenty Abena zorgt voor 1-1 met een kopbal na een corner van Van Mieghem.

28e: Thomassen op snelheid richting het strafschopgebied. Schot gaat over het doel van VVSB.

Even tijd voor overleg na de rode kaart voor Klaasen langs de kant bij De Graafschap

ROOD! 25e: Het wordt nog erger voor De Graafschap. Robert Klaasen komt vrij hard in en krijgt direct rood. Dat lijkt op het eerste gezicht overdreven. De ploeg van Henk de Jong blijft weinig bespaard en staat nu met zijn tienen.

GOAL!! 23e: De Graafschap staat achter. Keeper Etemadi ziet er slecht uit en Tommy Bekooij kan zo doorlopen en in een leeg doel binnen tikken. 1-0 voor VVSB.

10e: de eerste kans is voor De Graafschap. Stef Nijland stuit in een lastige hoek van dichtbij op keeper De Jong

Vorig jaar ging het helemaal mis in de eerste ronde. De Graafschap verloor na strafschoppen van Kozakken Boys en was direct uitgeschakeld. De Achterhoekers zijn er niet echt gerust om vanavond tegen VVSB. Die club haalde in 2016 namelijk de halve finales van het landelijk bekertoernooi.

De wedstrijd in Noordwijkerhout op steenworp afstand van de Hollandse kust gaat zo beginnen. En natuurlijk zijn er altijd fans van De Graafschap bij.

De Graafschap vanavond met Etemadi in het doel en Thomassen in de spits. Serrarens is geschorst na zijn rode kaart tegen Heracles.

Foto onder van links naar rechts: Straalman, Nijland en doelman Etemadi.

Henk de Jong (foto onder)

is even niet te benijden. Na Feyenoord volgde geen overwinning meer. Bovendien is het voetbal meestal zwak. En dan vanavond naar VVSB. Normaal gesproken mag dat geen probleem zijn, maar het wordt waarschijnlijk een lastige avond voor de Superboeren..