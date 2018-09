Liveblog: De Graafschap door in beker na thriller in Noordwijkerhout

NOORDWIJKERHOUT - De Graafschap is een knotsgek en superspannend bekerduel verder gekomen. Na een bizarre thriller in Noordwijkerhout (3-3) nam De Graafschap de strafschoppen beter.

TUSSENSTAND in Noordwijkerhout 3-3 (Verlenging)

- Erik Bakker kan het beslissen en doet dat. De Graafschap is foutloos en wint de serie met 5-3.

- Dat gebeurt en het is 3-3. De Graafschap heeft nog een penalty extra tegoed. Van Mieghem scoort en het is nu 4-3.

- VVSB heeft de druk er nu vol op staan. Dijkstra schiet prachtig raak. 3-2. De amateurs moeten nu opnieuw en kunnen gelijk komen.

- Dan nu Owusu. Hij scoort ook. Het is 2-1. El Jebli kan voor 3-1 zorgen en doet dat fraai met een hoog en hard schot.

- Olijve scoort 1-0, vervolgens mist VVSB. In het nieuwe systeem neemt VVSB nu opnieuw een penalty. Aanvoerder Zwart is wel trefzeker. Het is 1-1.

De beslissende strafschoppen komen nu

23e: prachtige kopbal van aanvoerder Zwart, maar een schitterende reflex van Etemadi. Hij houdt De Graafschap op de been. We gaan richting strafschoppen. Net als vorig seizoen. Toen liep het fout af voor de Superboeren.

18e: De Graafschap uiteraard nog altijd met tien man na de vroege rode kaart in de eerste helft voor Robert Klaasen. De krachten bij beide team vloeien nu echt weg. De Graafschap zou toch het meeste over moeten hebben...

We zijn begonnen met het tweede kwartier van de verlenging. De spanning is enorm!

GOAL!! 11e: De Graafschap komt toch nog terug. Hamdaoui vuurt op het doel, de keeper heeft de bal niet klem en invaller Olijve maakt 3-3. Knotsgek dit duel!

Zenuwen ook bij Henk de Jong langs de kant.

2e: De verlenging is twee minuten oud en VVSB scoort. Lullinho Martins is de gelukkige. Het is 3-2. De Graafschap stevent weer af op een dramatische avond

1e: Eerste kans in de verlenging is voor VVSB. En een riante ook. Etemadi redt op een schot van Bakker.

Olijve, de vierde en laatste wissel (omdat het verlenging is een 4e wissel mogelijk) komt bij De Graafschap. Vet naar de kant.

De verlenging is begonnen.

Op de tribune in Noordwijkerhout ook de directie. Hans Martijn Ostendorp (midden) kijkt bedenkelijk. Peter Hofstede, technisch directeur, checkt de berichten. Of durft hij niet meer te kijken vanwege de spanning?

90+2 Nog een uitbraak van VVSB en een goede voorzet maar het is voor het doel buitenspel. We gaan hier verlengen (waarschijnlijk).

88e: actie van Hamdaoui die ook nog niet opvalt bij De Graafschap. Hij schiet de bal naast.

85e: Slotfase is aangebroken. Nog altijd 2-2. Komt het nog goed of sneuvelt De Graafschap net als vorig jaar in de eerste ronde. Dat zou een afgang zijn voor de eredivisieclub.

75e: Na Burgzorg en Hamdaoui is nu ook Mart Janssen gekomen. Hij debuteert. Janssen gaat rechtsback spelen en Abena verhuist naar het centrum. Noodzakelijk omdat Straalman door een blessure niet verder kan.

GOAL! 72e: Ongelooflijk! De Graafschap geeft de voorsprong direct weer uit handen. Fraaie aanval over de rechterkant van de Achterhoekers. Voorzet wordt bij de eerste paal hard binnengekopt door Bekooij. Het is weer gelijk.

GOAL!! 71e: Owusu schiet raak. De Graafschap op 1-2. Toch netjes met tien man.

Het is een rommelige tweede helft. De Graafschap kan met tien man geen vuist maken en slaagt er niet in VVSB in grote moeilijkheden te brengen.

52e: Van Mieghem met een aardige voorzet, kopbal Thomassen gaat over het doel.

2e helft begonnen

45+1 VVSB met grote kansen in de extra tijd van de eerste helft. Het blijft voorlopig bij 1-1 hier.

GOAL!! 30e: De Graafschap komt langszij. Myenty Abena zorgt met een prima kopbal voor 1-1 na een corner van Van Mieghem.

28e: Thomassen op snelheid richting het strafschopgebied. Schot gaat over het doel van VVSB.

Even tijd voor overleg na de rode kaart voor Klaasen langs de kant bij De Graafschap

ROOD! 25e: Het wordt nog erger voor De Graafschap. Robert Klaasen komt vrij hard in en krijgt direct rood. Dat lijkt op het eerste gezicht overdreven. De ploeg van Henk de Jong blijft weinig bespaard en staat nu met zijn tienen.

GOAL!! 23e: De Graafschap staat achter. Keeper Etemadi ziet er slecht uit en Tommy Bekooij kan zo doorlopen en in een leeg doel binnen tikken. 1-0 voor VVSB. Gaat het dan weer mis?

10e: de eerste kans is voor De Graafschap. Stef Nijland stuit in een lastige hoek van dichtbij op keeper De Jong

Vorig jaar ging het helemaal mis in de eerste ronde. De Graafschap verloor na strafschoppen van Kozakken Boys en was direct uitgeschakeld. De Achterhoekers zijn er niet echt gerust om vanavond tegen VVSB. Die club haalde in 2016 namelijk de halve finales van het landelijk bekertoernooi.

De wedstrijd in Noordwijkerhout op steenworp afstand van de Hollandse kust gaat zo beginnen. En natuurlijk zijn er altijd fans van De Graafschap bij.

De Graafschap vanavond met Etemadi in het doel en Thomassen in de spits. Serrarens is geschorst na zijn rode kaart tegen Heracles.

Foto onder van links naar rechts: Straalman, Nijland en doelman Etemadi.

Henk de Jong (foto onder)

is even niet te benijden. Na Feyenoord volgde geen overwinning meer. Bovendien is het voetbal meestal zwak. En dan vanavond naar VVSB. Normaal gesproken mag dat geen probleem zijn, maar het wordt waarschijnlijk een lastige avond voor de Superboeren..