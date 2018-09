Deel dit artikel:













Wolf laat zich weer zien in Gelderland: 'Het was toch wel spannend' De wolf tussen Apeldoorn en Hoenderloo. Foto: Hans Krenger

APELDOORN - De wolf heeft zich weer laten zien in Gelderland. Hans Krenger uit Apeldoorn zag de wolf in de bossen tussen Hoenderloo en Apeldoorn lopen. Hij legde zijn ontmoeting met de wolf vast met zijn fotocamera. Wolven in Nederland bevestigt aan Omroep Gelderland dat het om een wolf gaat.

Hans was met zijn auto net gestopt in het bos om zijn hond uit te laten. 'Ik zag iets door de struiken lopen. Ik dacht eerst: verrek dat is een vos, maar al snel zag ik dat het om een wolf ging. Ik heb snel mijn camera gepakt en kon vanuit de auto vier foto's maken. Twee waren goed gelukt', vertelt Hans Krenger. De ontmoeting met de wolf was heel kort voor Hans. Na de vier klikken op de camera zette de wolf het weer op een lopen. De wolf tussen Apeldoorn en Hoenderloo. Foto: Hans Krenger Hans was er vanaf het begin vrij zeker van dat het om een wolf ging en legde de foto's voor aan Wolven in Nederland. Na het bestuderen van de foto's kreeg Hans ook daar de bevestiging dat het om een wolf ging. Roland Vermeulen van Wolven in Nederland laat ook aan Omroep Gelderland weten dat er geen twijfel bestaat. 'Deskundigen in binnen- en buitenland bevestigen dat het om een wolf gaat', zegt Vermeulen. Hans laat wel vaker zijn hond uit in die omgeving. Hij neemt altijd zijn fotocamera mee. 'Je bedenkt wel eens wat je zal doen als je een wolf ziet. Nou niets dus', zegt hij lachend. Lees hier alles over de wolf in Gelderland Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52