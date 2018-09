Wereldkampioene Annemiek van Vleuten moest 'hakken en zagen'

Chaotisch was het einde van haar race, maar dat lag niet aan de Wageningse zelf. De gps waar de toeschouwers én de bondscoach naar keken, gaf een veel langzamere tijd aan dan ze daadwerkelijk reed. 'Ik hoorde aan zijn stem dat het echt niet de goede kant op ging. Ik werd er heel nerveus van en dacht dat het een secondespel op de finishlijn zou worden. Normaal ga je drie keer dood, maar dit was hakken en zagen.'

Eenmaal over die finishlijn zag ze dat het veel minder spannend was dan ze dacht. 'Uiteindelijk zie je dat je met 30 seconden hebt gewonnen. Dat was verwarrend.'

Kans op twee keer goud

De winst op de tijdrit is natuurlijk een feestje waard, maar liever nog viert Van Vleuten dubbel feest door zaterdag ook de wegwedstrijd op het wereldkampioenschap te winnen. 'Ik ga hier vanavond en morgen nog even van genieten, maar ik ga die focus zeker niet verliezen.'

