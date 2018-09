Gemeente Apeldoorn baalt van uitbreiding vluchten Vliegbasis Deelen

DEELEN - Het college van B&W van de gemeente Apeldoorn is niet blij met de uitbreiding van het aantal vluchten op Vliegbasis Deelen. Dat laten ze weten in een reactie op vragen van Omroep Gelderland.

'Dat wij dit bericht uit de krant moeten vernemen, komt ons nogal rauw op het dak vallen', zegt woordvoerder Toon Schuiling van de gemeente. 'We zijn onaangenaam verrast. Zeker gezien het moment. Je moet wel blind en doof zijn om niet te weten dat het op dit moment een gevoelig onderwerp is hier op de Veluwe. We hebben al zoveel op ons bordje gekregen rond vliegveld Lelystad.'

Geluidshinder

Het aantal vluchten met helikopters als Apaches en Chinooks moet toenemen om vliegbasis Gilze-Rijen in Brabant te ontzien. Dat zei kolonel Harm van der Have, chef-staf van de Luchtmobiele Brigade dinsdag in De Gelderlander. Naast helikopters moeten er ook transportvliegtuigen kunnen landen op het oude militaire vliegveld. Dat zou meer geluidshinder betekenen voor de omgeving.

Volgens de gemeente Apeldoorn heeft Defensie autonome bevoegdheid over het gebied. Vliegbasis Deelen is defensieterrein en zolang ze zich aan de afgesproken normen houden, mogen ze dit soort beslissingen nemen. Schuiling: 'Maar je bent toch ook buren. En ze hadden kunnen weten dat dit in ons gebied tot onrust leidt.'

Wat de vervolgstappen zijn, is nog niet duidelijk. 'Daarover gaan we nadenken. Maar we gaan zeker contact opnemen met Defensie hierover.'