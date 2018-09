Legionella op kazerne in Schaarsbergen

ARNHEM - In een gebouw van de Oranjekazerne in Schaarsbergen is vorige maand de legionellabacterie aangetroffen. Dat bevestigt Defensie aan Omroep Gelderland na Kamervragen van Forum voor Democratie.

Volgens woordvoerder Klaas Meijer gaat het om een gebouw dat op dat moment niet in gebruik was. Er was onderhoud gepleegd. Omdat het sanitair enige tijd niet was gebruikt, werd eerst het water gecontroleerd. Toen werd de bacterie aangetroffen.

'Het gaat om de minst gevaarlijke variant', zegt de woordvoerder. 'Die is alleen gevaarlijk voor mensen met een verminderde weerstand. Dat is bij militairen niet het geval. Niemand loopt risico of heeft risico gelopen.'

Militairen op de dixi

Forum voor Democratie zegt dat het ook berichten ontving dat militairen zijn aangewezen op een dixi, een mobiel toilet. Volgens Meijer is dat alleen het geval bij een opslagloods. Daarvoor is gekozen omdat een septictank niet meer mag worden gebruikt voor zuivering van afvalwater.

Hoelang de dixi al wordt gebruikt, weet de woordvoerder niet. 'Maar er wordt gekeken naar een structurele oplossing.'

