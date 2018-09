Koning verrast Zutphense stichting met bezoek

ZUTPHEN - Koning Willem-Alexander verrast vandaag in Zutphen medewerkers van stichting Buddy to Buddy met een bezoek. De stichting is één van de drie winnaars van het Appeltje van Oranje 2018 van het Oranje Fonds.

Buddy to Buddy koppelt (ex-)vluchtelingen en Nederlanders aan elkaar als maatjes. Het initiatief startte in 2015, naar aanleiding van discussie in Zutphen over de komst van een asielzoekerscentrum.

Stichting haalt vluchtelingen uit sociaal isolement

Buddy to Buddy wil niet alleen vluchtelingen uit hun sociale isolement halen, maar ook de betrokkenheid en het begrip van Nederlanders vergroten. De organisatie is opgericht in Zutphen, maar heeft nu ook afdelingen in Breda en Utrecht. In totaal zijn al 700 mensen gekoppeld.

De koning spreekt met mensen die al een tijdje aan elkaar gekoppeld zijn, maar hij schuift ook aan bij bij de zogenoemde matchingslunch waar gekoppelde Nederlanders en vluchtelingen elkaar voor het eerst ontmoeten.

Willem-Alexander spreekt tijdens zijn bezoek ook met mensen die betrokken zijn bij Buddy to Buddy over bijvoorbeeld de ontwikkeling, samenwerking en groei van het initiatief.

