EPE - 't is weer voorbij die droge zomer, die zomer die begon zowat in mei. De droogste ooit gemeten in Nederland. Met recordtemperaturen tot nauwelijks onder de 40 graden.

Ik was zelf toevallig net in Engeland, waar het rond de 25 graden was, met een heerlijk fris windje. Timing is alles. Maar op de witte zandgrond van de Tongerense heide kon het wel 60 graden worden. Of meer. En daar loop je dan als Levendbarende Hagedis. Of daar vlieg je dan als Blinde Bij. Waar vind je verkoeling? En erger nog: hoe overleef je zo’n hel?

Droger en natter, heter en kouder… het kan alle kanten op Harm Edens

Gelukkig ligt aan de overkant sinds een aantal jaren het Wisselse Veen, waar het ’s zomers en winters nat is door het kwelwater van de Hoge Veluwe. Dat komt door ijstijden en leemschotten en nog zo wat meer geologisch gedoe. Hoe het ook precies zit, fijn is het wel! Want de komende jaren wordt het weer nog extremer. Afwisselend droger en natter, heter en kouder… het kan alle kanten op. Dan is het voor de kleine kruipers in de natuur extreem veel waard dat er gebieden zijn waar alles in balans blijft. Balans hebben wij als menselijke soort ook nodig, maar het lijkt wel of we er elk jaar verder vanaf raken. Wat we van een Blinde Bij niet allemaal kunnen leren!

